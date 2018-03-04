Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz hafta küçük bir kız çocuğunun yoğun yağmur altında yağmur sesiyle dans etmesinin ardından bu seferde küçük bir erkek çocuğunun babasının elinden tutup, güle oynaya yağmurda koşması büyük ilgi odağı oldu.

Küçük oğluyla ıslanmaktan hiç mi hiç çekinmeyen bu muhteşem aile tablosunun fotoğrafını çekip yayınlamak ve yine bu haberi yapmak bana düştü. Birçok vatandaş yoğun yağmur altında ıslanmamak için şemsiye altına, saçak altlarına ve mağazalara sığınmayı tercih ederken, baba ile oğlunun yağmur sesiyle gülüp koşması günün karesini oluşturdu.

