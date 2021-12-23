Baba yüreği dayanamadı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay 23 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirten baba Y.G. olay tarihinde oğlundan şikâyetçi olduğunu ancak baba yüreğinin bu duruma dayanamadığını belirterek, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava da oğlundan şikâyetçi olmadığını söyledi. Baba Y.G., olay tarihinde verdiği ifadesinde şunları söyledi; “Oğlum olay günü elindeki demir boruyla kapıyı kırıp eve girdi ve benden arabanın anahtarı ile 5 bin lira para istedi. Sürekli olarak beni tehdit etti. Evlerimiz ayrı olmasına rağmen, sık sık evimin önüne gelerek bağırıp çağırırdı. Evimi yakmakla bile tehdit etti. Beni öldüreceğini söyleyip, beni korkuttu” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, “ Tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme, hakaret, mala zarar verme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasın karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağmaya teşebbüs” suçlarından hakkında 6 ayrı dava açılan O.G.nin babası Y.G., oğlundan şikayetçi olmadığını ve ceza almasını istediğini, olay günü oğlunun psikolojik sorunları nedeniyle böyle bir işe kalkıştığını mahkeme heyetine söyledi. Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak için duruşmayı 30 Aralık 2021 tarihine erteledi.