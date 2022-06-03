Babacan; “Siyasetin bir adabı olmalı”

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu ilçesinde etkinlerinin ardından İzzet Baysal Anıtı’na gelerek, burada rahmetli Baysal’ın mezarına kırmızı karanfil koyan, dualar eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’deki grup toplantısında, gezi olaylarına katılan insanlar için, “Çürük ve sürtük” kelimelerinin kullanılması için ne diyeceksiniz sorusuna karşın; “Hükümete yakın basının dahi sansür etmek durumunda kaldığı ifadeler konusunda benim bir şey söylememe gerek yok. Herhalde tamamen kendi kontrolündeki basın dahi bu ifadeleri sansürleyerek yayınlamak zorunda kaldı. Siyasetin bir adabı olmalı, temiz bir dili olmalı zaten bunun için yola çıktık. Deva Partisini bunun için kurduk. Temiz bir siyaset diliyle ve bu ülkeye hizmet için yola çıktık.”dedi.

Kullanılan bu iki çirkin kelime için hukuksal yollara baş vurup vurulmayacağı sorusuna da Genel Başkan Babacan; “Onu hukuk birimimiz ayrıca değerlendirir” açıklamasında bulundu.