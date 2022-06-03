Babacan’ın ayakkabısına özel koruma

Haber: C. Kutay Aykan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Perşembe günü bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere ilk olarak Mudurnu ilçesine geldi. Geceyi de Mudurnu da geçiren Babacan, İzzet Baysal Kabri başında dua ettikten sonra Cuma namazını kılmak için kalabalık bir partili grupla birlikte Büyük Camiye geldi. Genel Başkan Babacan, cami girişi özel topuklu ayakkabılarını çıkartınca devreye yakın korumaları girdi.

Babacan’ın korumaları önce Babacan’ın ardından da koruma müdürünün ayakkabılarını alarak, cami çıkışında bir yere gizleyerek sakladılar. Ayakkabıların çalınmasına karşın önlem alan koruma polisleri, yine vatandaşların dikkatini çekmemesi için bir özen gösterdikten sonra namaz sonrası iki ayakkabıda sahiplerine sapa sağlam teslim edildi.