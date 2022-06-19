Babalar gününde İzzet babaya saygısızlık

Haber: Uğur Balaban

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan anıt mezarın adeta terk edilmiş bakımsızlıktan biçare kalmış görüntüsü sevenlerini üzdü. Babalar günü nedeniyle anıtmezarı ziyarete giden Bolulular karşılaştıkları manzara karşısında büyük Üzüntü yaşadılar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsünde bulunan İzzet Baysal’ın anıtmezarı her babalar gününde olduğu gibi ziyaretçi akınına uğradı. Babalar günü ile aynı güne 2022 yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı aynı güne gel denk gelince, bu sene ziyaretçi sayısı daha fazla oldu. Üniversitede sınava giren öğrenciler ve babalar gününde İzzet Baysal’ın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen Bolulular mezarın içler acısı durumunu görünce sosyal medyada paylaşımda bulunarak yapılan saygısızlığı sert bir dille eleştirdiler.

“BOLU HALKINA YAPILAN BİR SAYGISIZLIKTIR”

İzzet Baysal Şükran günlerinde rengarenk çiçeklerle donatılan, çevresi tertemiz tutulan anıt mezara göstermelik olarak bakım yapıldığını söyleyen vatandaşlar, “Mezarın her zaman çiçeklerle donatılması ve tertemiz olması gerekir. Bu yapılan saygısızlık Bolu halkına yapılan bir saygısızlıktır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurucusuna ve Bolu’nun İzzet babasına sahip çıkamıyorsa bu mezarı derhal sahip çıkacak bir kuruma devretmelidir” yorumunda birleştiler.