

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında geçtiğimiz gün Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak gündem maddeleri konuşuldu. Birim Müdürlüklerinden gelen konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Bu kısımda söz alan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bazı konularda sorular yöneltti. Meclis gündeminin kendilerine geç geldiği için görüşülecek konularda yeterli bilgi sahibi olamadıklarını ifade eden Balaban, ayrıca kendilerine halen bir grup odasının tahsis edilmemesi, belediyeden ayrılan işçilerin ayrılma sebepleri ve daha önceki toplantılarda bahsi geçen rögar kapaklarının toplam değeri ile alakalı konularda eleştiri ve sorular yöneltti. Balaban ayrıca Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Belediyenin tesislerini hep beraber gezme talebini yineleyerek, “15 yılda ne vermişiz, size ne emanet etmişiz” dedi.

YILMAZ’IN ARKASINDA MISINIZ, DEĞİL MİSİNİZ?

Burak Balaban’ın konuşmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bahsedilen konulara cevap verdi. Başkan Özcan konuşmasında, AK Parti Grubuna ,”Benden önceki belediye başkanı olan AK Partili Alaaddin Yılmaz’ın arkasında mısınız, değil misiniz? Buna bir karar vereceksiniz. Yapılan işlerinde arkasında mısınız, değil misiniz?” sorusunu yöneltti.

BABAMIN OĞLU YANLIŞ YAPSA KORUMAM

Soruyu samimi olarak sorduğunu belirten Belediye Başkanı Özcan, “Arkadaşlar tuhaf dedikodular geliyor. Neymiş efendim ben Alaaddin Yılmaz’ı koruyormuşum. Valla ben babamın oğlu yanlış yapsa onu korumam. Yanlışlıklarında sonuna kadar üstüne giderim. Doğrusuna doğru, yanlışına yanlış derim. İşte bu kiraya verilen yerler, hurda araçları görüyorsunuz. Netleştikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Alaaddin Yılmaz benim siyasi kariyerimde en çok mücadele ettiğim adam. Ama olmadık bir şey yüzünden de bir şey yapamam. Ben kul hakkından korkarım. Alaaddin Yılmaz’ın da net bir şeyini bulmadan bir şey yapamam. O mezbahada kaçak su kullanıldığı gibi başka yerlerin kiracıların faturalarını belediye elde ettiğini görünce belgesini çıkarınca söylerim. İşçi meselesi de hurda meselesi de öyle” diye konuştu.

HESAPLAŞMA YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUM

Başkan Özcan, seçimden önce belediyeye işe alınanlarla ilgili olarak ise onları işe alanların suçlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Parti içinde bir hesaplaşma yaşandığını görüyorum. O hesaplaşmanın muhatabı biz değiliz. Yani siz bu soruya cevap verin. Rögar kapakları konusunda bana hesap soruyorsunuz. O dönemin belediye başkanı ben değilim. Bana bunun hesabını niye soruyorsun?”

ÖZCAN’DAN DOĞANAY’A: “SAHİP ÇIKIYOR MUSUN, ÇIKMIYOR MUSUN”

Konuşmasına denel siyaset de yapmak istemediğini belirterek devam eden Başkan Özcan ayrıca, “Bu soruyu Ak Parti İl Başkanına da soruyorum. Kardeşim, 15 yıllık dönem AK Partili Alaaddin Yılmaz dönemi. Bu döneme sahip çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Ben şunu da söylüyorum ben kimseyi korumam. Kendi arkadaşlarımdan biri de yanlış yaparsa korumam. Alaaddin Beyi koruyor diyenler de bildiği bir şey varsa onu da sormak isterim. Elimde net bilgi olmadan kimseyi karalayamam. Kimseye de bel altı vurmadım. Başka hesapları bizim üzerimizden yapmayın. Rica ediyorum” dedi.

“BEN BURAYA TEK DÖNEM İÇİN GELMEDİM”

Özcan’ın konuşmasının üzerine AK Parti Grubu konunun nasıl buraya geldiğini sorarak Özcan’a “5 yılın sonunda göreceğiz” sözleri ile seslendi. AK Parti Grubunun tepkisine Özcan ise, “Bu sorudan niye rahatsız oldunuz? Arkasındayız, helal olsun diyor musunuz? Yoksa o dönem bitti biz de sattık onu mu diyorsunuz? Bana bunu çok söyleyen oldu. Kaç kaldı? 59 meclis kaldığını söylemişsiniz. Yanlış hesap yapıyorsunuz. Ben buraya tek dönem için gelmedim” dedi.