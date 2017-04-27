Haber; ESRA ÖZTÜRK



Bir genç, yıllar önce annesini terk etmekle suçladığı babasını bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Halil İbrahim Ö, kendisi doğmadan önce annesini terk etmekle suçladığı Fuat Nazim Ö. ile Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki içkili bir restoranda karşılaştı. Halil İbrahim Ö, yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı. Yaşanan arbedede baba Fuat Nazim Ö, karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Görgü tanıklarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Halil İbrahim Ö.'yü kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan yaralı babanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.