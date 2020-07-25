Babasını son yolculuğuna uğurladı

Türkiye'nin ünlü şeflerinden ve MasterChef programının jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet şefin acılı gününde arkadaşları Danilo ve Somer şefler yalnız bırakmadı.

Babasını son yolculuğuna uğurladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Yenigüney Köyü'nde yaşayan ve Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan 'MasterChef Türkiye 2020' programı jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın bir süredir tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya dün sabah saatlerinde vefat etti. Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi bugün Yenigüney Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, birlikte program yaptığı arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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