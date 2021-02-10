Babasının okulunu unutmadı

Haber: Ceylan Beykoz

İstanbul’da yaşayan Bolulu hayırsever Ali Birol Yücelen, babası Osman Yücelen’in müdürlük yaptığı İnkılap İlkokulu’na 23 tablet, 1 bilgisayar ve 1 yazıcı bağışladı. Bolu Bağışçılar Vakfı aracılığıyla, tablet, bilgisayar ve yazıcıyı İnkılap İlkokulu’na ulaştıran Birol Yücelen, babası adına böyle bir yardımda bulunduğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Ali Birol Yücelen’in bağışladığı tablet ve bilgisayarlar, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak ve Genel Sekreteri Öznur Akkaya tarafından İnkılap İlkokulu Müdürü Adil Özmen’e teslim edildi. BBV Başkanı Nahit Abak, dışarda da yaşasa Bolulu hayırseverlerin memleketlerini unutmadıklarını, bu açıdan Bolu’nun şanslı bir il olduğunu söyleyerek, Birol Yücelen’e İnkılap İlkokulu’na yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Pandemi dolayısıyla Bolu’ya gelemeyen Bolulu hayırsever Birol Yücelen de gönderdiği mesajda, babası Osman Yücelen adına yardım yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

“BAĞIŞÇILAR VAKFI’NA ŞÜKRANLARIMI SUNUYOR”

Yücelen gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “Sayin İnkılap İlkokulu Müdürü ve Öğretmenleri; Bilindiği gibi Covid-19 Pandemisi yurtta ve dünyada büyük can kaybına yol açmıştır. Hastalığın önlenmesine yönelik alınan tedbirler arasında hafta içi belirli saatler arası, hafta sonları ise tam gün sokağa çıkma yasağı ve seyahat izni kısıtlaması da bulunmaktadır. Bu nedenle çok arzu etmeme rağmen Bolu’ya gelemediğim için üzgün olduğumu belirtmek isterim. Öncelikle İnkılap İlkokulunda bir donem başöğretmen olarak çalışan babam merhum Osman Yücelen (1910-2005) ile ebediyete intikal eden etmiş okul öğretmenlerimizi ve Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Başkanı Şerafettin Erbayram’ı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Babam OSMAN YUCELEN 1910 yılında Bolu’da doğmuştur. Babası 1915 Çanakkale Savaşında şehit düşmüş, 5 yaşında yetim kalmıştır. İstanbul Öğretmen Okulundan mezun olmuştur. Evli 2 çocuklu, iyi bir aile reisiydi. Annem ev kadını olmasına rağmen ailesini tek öğretmen maaşı ile geçindirmiş, israftan kaçınan, tasarrufa büyük önem veren fedakar bir babaydı. Her sabah erkenden kalkar, talaş sobalı evimiz için gerekli günlük ihtiyacı karşılayacak sayıda talaşı tenekeler içinde hazır ederdi. İyi bir öğretmendi. Anıt Park’ta yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında, Andımız’ı büyük bir coşku ile söyler, bütün okullarda, hep bir ağızdan, tekrar ederdi. Vatanına ve milletine bağlı bir insandı. Çocuk Esirgeme Kurumu başkanlığı yapmıştı. Esnafı dolaşarak topladığı bağışlar ile Sümerbank Satış Mağazasından iç çamaşırı, gömlek, elbise, ayakkabı alır, bayramlarda fakir çocuklarını giydirirdi. İnançlı bir insandı. ‘Allah’ım senden vücut sağlığı ve güzel ahlak isterim. Helal mal verip, haramdan uzak kil kendinden başkasına muhtaç etme Allah’ım. Bizi fakirlikten, azgınlıktan, zillet ve hakaretten, zulüm görmekten, zulüm yapmaktan sana silinirim sen bizi bunlardan uzak kil Yarabbi’ yaptığı dua sözleridir. Covid-19 Pandemisi tedbirlerinden olarak, İlk, orta, lise ve yüksek okullarda da uzaktan eğitime geçilmiş, bunun sonucu ilave eğitim araçları ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, alınan 23 adet tablet, 1 adet bilgisayar ve 1 adet yazıcının babamın anısına kabulünü rica ediyorum. Bolu Bağışçılar Vakfı’na şükranlarımı sunuyor, özellikle de eğitim araçlarının okulunuza teslimine kadar olan süreçte büyük emeği olan Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Sayın Öznur Akkaya’ya da teşekkür ediyorum. “

Tabletleri teslim alan İnkılap İlkokul Müdürü Adil Özmen, okullarına yapılan yardımdan dolayı Ali Birol Yücelen’e teşekkür etti. Özmen, tabletlerin ihtiyacı olan öğrencilere dağılacağını, Tablet Eğitim malzemelerini teslim alan İnkılap İlkokul Müdürü Adil Özmen, tabletlerin ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılacağını bilgisayar ve yazıcının ise okulda kullanılacağını söyledi. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte tabletlerin öğrenciler için çok önemli bir eğitim aracına dönüştüğünü de ifade eden Adil Özmen, “Birol Bey’e okulumuza yapmış olduğu yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu vesile ile merhum müdürümüz Osman Yücelen’e, okulumuzda görev yapmış ve ebediyete göçmüş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 14:46