Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Haber:Erdal Tanrıverdi



Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 19.00 sıralarından Abant yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mudurnu’da yaşayan akrabalarından dönen 4 kişilik Bilgen ailesinin bulunduğu 14 AAL 097 plakalı otomobil sürücü Süha Bilgen’in kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçmuştu. Kazada, sürücü Süha ve araçta yolcu olarak bulunan Sena ile Hikmet Bilgen hafif yaralanırken, Mehmet Sefa Bilgen ağır yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ve 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Mehmet Sefa Bilgen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılmış ve olay yerinde kalbi duran genci hayata döndürmek için sağlık ekipleri yoğun çaba göstermişti. Hastaneye götürülen ve ağır yaralı olan Mehmet Sefa Bilgen kazadan beş saat sonra yaşamını yitirmişti.

Kazada yaşamını yitiren ve henüz 20 yaşında olan Mehmet Sefa Bilgen’in babası Ferit Bilgen’inde yaşamını bir trafik kazası sonucu vefat ettiği öğrenildi. 15 yıl kadar önce Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdiği ortaya çıkan Ferit Bilgen’in vefat ettiğinde oğlu Sefa’nın henüz beş yaşında olduğu belirtildi. Babasıyla aynı kaderi paylaşan Mehmet Sefa Bilgen hafta sonu Bolu Merkezde düzenlenen cenaze töreninin ardından il merkezine defin edildi.

Hem babalarını hem de evlatlarını 15 yıl arayla trafik canavarına kurban veren Bilgen ailesinin yaşadığı tarifsiz acı ise cenaze törenine yansıdı. Anne Hikmet Bilgen ise gözyaşlarına boğuldu.