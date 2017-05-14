Haber: Kasım ŞAHİN

Dün ailelerinden habersiz dışarı çıkan İlayda Uzunoğlu (6), Esra Uzunoğlu(3), Yasin Uzunoğlu(1) kardeşler babalarına korku dolu anlar yaşattı. Baba İmdat Uzunoğlu çocuklarını bulmak için arama çalışmaları başlattı. Çocukları arama çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Çocuklar gece 23:30 saatlerinde Aktaş mahallesinde esnaflık yapan Sabri Ozan tarafından Akpınar Parkında bulundu. Çocukları parkta sallanırken bulan Sabri Ozan baba İmdat Uzunoğlu’nu arayarak mutlu haberi verdi. Çocuklar babalarına sağ salim teslim edildi. Baba Uzunoğlu evlatlarının bulunmasıyla büyük bir sevinç yasayarak çocuklarını bulan Sabri Ozan’a ve arama çalışmalarında yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti.