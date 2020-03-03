Babayani, Izgara Ateşini Yakıyor

Haber: N. Halid Altundal

Tecrübe, kalite ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile Babayani Lokantası, müşterilerine sunduğu sıcak ve lezzetli yemeklerine ızgara çeşitlerini eklemeye hazırlanıyor. Babayani Lokantası olarak hijyen ve kalitenin olmazsa olmazları olduğunu belirten işletme sahibi Gökhan Alparslan, " Müşterilerimiz çorba, sulu yemek ve güveç yemeklerimizin lezzetine vardı. Daha fazla çeşidin olması konusunda istekte bulundular. Bizim için öncelik onların istekleri doğrultusunda hareket etmekti. Bu yüzden ızgara çeşitlerimizle fark yaratmak için çabalarımız sürüyor. Bu bağlamda bu haftadan itibaren Babayani Lokantası olarak ızgaranın altını ateşliyoruz” dedi.

Müşterilerine ilerleyen haftalarda bir sürprizlerinin daha olacağını söyleyen Alparslan ayrıca, “Sizler aracılığıyla ızgaramızı duyurmuş oluyoruz. Lezzetlerimizin üzerine lezzet katmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.