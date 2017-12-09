Haber: Esra Öztürk

Bolu Kent Konseyi Genel Sekreteri ve gazetemizin köşe yazarı Mustafa Namdar ve kızı Nuray Namdar’a ait olan fotoğraf, yağlı boya ve yakma eserlerin oluşan sergi Mehmet Emin Yücetürk Sanat Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mustafa Alişarlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi sahibi olan Mustafa Namdar kurdele kesim töreni öncesi bir konuşma yaparak; “Sanat başka bir şey diye düşünüyorum, sanat üretimin temel kaynağı diye düşünüyorum. Üretimin olmadığı bir ülkede ekonomiden söz etmek mümkün değildir ve sanatla uğraşan insanlar mutlaka güzelliği yakalayabilmek için bazı eserler yapma düşüncelerini sadece en iyi ve en güzelde toplama amaçlı çalışmalarını sürdürmektedir. Sizin bu sergide ne işiniz var diye sorabilirsiniz. Seksenini geçmiş insanlarda zaman içinde belli bir uğraş ile gününü geçirir ise hayatın çok daha renkli devam ettiğini görmekteyiz. Bir düşünürümüz hayat bisiklete binmek gibidir, pedalı çevirmediğiniz sürece düşersiniz demiştir, ben de düşmemek için pedalı çevirmeye gayret ediyorum. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen konuklar gördükleri resimler karşısında hayranlık duydu” ifadelerini kullandı.