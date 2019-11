Baca Temizliğine Dikkat

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’de her yıl çok sayıda insanın soba ve kombilerden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini hatırlatan İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, bu tür olayların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Baca temizliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarılarda bulunan Duman,"Vatandaşları baca temizliği ve tamiratı hakkında uyarmak istiyoruz çünkü temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkartmak demektir. Zamanla temizletmediğimiz her baca içerisinde kurum ve is birikir ve baca kurum biriktirdiği için zamanla işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu da zehirli gazların dışarıya atılımını engeller. Alçak rüzgarlar sonucunda da bu zehirli gazlar bulunduğumuz ortama sızma yapmaktadır, bu da sağlığımız açısından oldukça fazla tehlike arz etmektedir. Bu gibi olumsuzluklara sebep vermemek için, bacalarımızın tamiratını ve temizliğini periyodik aralıklarla aksattırmadan yapmamız gerekmektedir. Ayrı bir konu olarak da, temizlenmeyen ve bakılmayan bacalar çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir, bu gibi yangınlara maruz kalmamak için temizliğimizi yaptırmamız gerekmektedir" dedi.