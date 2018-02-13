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13 Şubat 2018 Salı
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    • Baca tutuştu aile evsiz kaldı

    Gerede İlçemizde meydana gelen çatı yangını bir kez daha baca temizliğinin ne denli önemli bir konu olduğunu ortaya koydu. Meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

    13 Şubat 2018 Salı 08:24
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    Baca tutuştu aile evsiz kaldı

    Dün saat 15.14 sularında Gerede İlçemiz Dayıoğlu Mahallesinde bulunan müstakil tek katlı bir evde çıkan çatı yangınında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Müstakil evin baca kısmında başlayan ve çatıya sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbar etmesiyle yangın mahalline giden ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde büyük hasar oluşurken, evin tavan kısmı tamamen yanarak ev kullanılmaz hale geldi.

    Evin kışlık baca temizliğinin yapılmaması sebebiyle çıktığı belirlenen yangının, bacada biriken kurumların tutuşması sonucu vukuu bulduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, İlçemizde, Meydana, Gelen, çatı

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