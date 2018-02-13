Dün saat 15.14 sularında Gerede İlçemiz Dayıoğlu Mahallesinde bulunan müstakil tek katlı bir evde çıkan çatı yangınında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Müstakil evin baca kısmında başlayan ve çatıya sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbar etmesiyle yangın mahalline giden ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde büyük hasar oluşurken, evin tavan kısmı tamamen yanarak ev kullanılmaz hale geldi.

Evin kışlık baca temizliğinin yapılmaması sebebiyle çıktığı belirlenen yangının, bacada biriken kurumların tutuşması sonucu vukuu bulduğu öğrenildi.