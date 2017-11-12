Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kış aylarında vatandaşların sobalarına ve baca temizliğine, olası baca yangınlarına karşı mutlaka bacalarını temizletmeye ve kontrol ettirmeye özen göstermeleri istendi. Soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından da önem taşıdığı belirtilen açıklamada temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep olduğu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazının ölümlere, kurum tutuşması ile de yangınlara neden olduğuna dikkat çekildi. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellediğini ve oluşan parçacıkların da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini söyleyen İtfaiye Müdürlüğü, temiz bir bacanın, yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağladığı ve çevre kirliliğini de önlediğini ifade etti.