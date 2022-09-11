Bafra Koyunu Damızlık İşletmesi Kiberis, Kıbrıscık’ta açıldı

Haber: Süleyman Kurt

Kıbrıscık ilimizde, birçok girişimciye örnek bir hayvancılık işletmesi oluşturmak ve Kıbrıscık ilçesine katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında faaliyete başlayan Bafra Koyunu Damızlık İşletmesi Kiberis açıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’in Gökhöyük Tarım İşletmesi’nden sağlanan 210 adet Bafra damızlığının dikkatle çoğaltılmasıyla bugünkü halini alan Kiberis, 2018 yılından bu yana önemli misyonuyla Kıbrıscık adına önemli bir umut kaynağı oldu.

Geleneksel olarak koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı Kıbrıscık’ta örnek bir sosyal proje olarak tasarlanan Kiberis, yerli ırk olan Bafra cinsi koyun yetiştirecek. Kiberis aynı zamanda TİGEM’den sonra en büyük koyun tesisi olarak Kıbrıscık’ta faaliyet gösterecek.

BAFRA KOYUNU ÖZELLİKLERİ

Sakız X Karayaka melezlemesi sonucu elde edilen Bafra koyunu, yüksek süt ve damızlık verimine sahip bir cinstir. Eti kaliteli, vücutları beyaz yapağı ile örtülüdür.

Ağız, göz etrafı ve kulaklarda siyahlıklara rastlanır. Baş, karın altı ve bacaklar genellikle çıplaktır.

Kuyruk, dip kısmında az yağlı ince ve uzundur. Koçlar boynuzlu, koyunlar boynuzsuzdur.

BAFRA KOYUNU VERİM ÖZELLİKLERİ

Kirli gömlek ağırlığı : 2,2 Kg.dır.

Canlı ağırlık (koyunlar) : 60 Kg.

Canlı ağırlık (koçlar) : 70 Kg.

Laktasyon süt verimi : 40-45 Kg

Döl verimi : % 178

Bir batımda kuzu sayısı :1.8-2.2