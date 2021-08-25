Bagaj dolusu uyuşturucu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir aracın bagajına gizlenmek yüklü miktarda uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bagaj dolusu uyuşturucu

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 70 paket halinde toplam daralı ağırlığı 20 kilo 600 gram  kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca,  tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjör içerisinde 4 adet mermi ele geçirildi. Araç sürücüsü  M.E gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere NARKO şubesine getirildi. Buradaki işlemlerin ardından M.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan Savcılığa sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 11:30
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otoyolda feci kaza: 2 ölü
Otoyolda feci kaza: 2 ölü
  1. Bolu

banner128

banner124