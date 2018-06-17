Haber: BMAMilliyetçi Hareket Partisi Bolu 2.sıra Milletvekili Adayı Ferhat Bağcı Ramazan Bayramını memleketi Dörtdivan Çalköy’de geçirdi. Burada hemşerileriyle bayramlaşan Bağcı’ya köy halkı büyük ilgi gösterdi. Kendi köylerinden bir milletvekili çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çalköy Halkı, Ferhat Bağcı’ya seçimlerde tam destek vereceklerini söylediler.

Gösterilen ilgiden son derece memnun olan Bağcı, “Köyümde, hemşerilerimle bayramlaştım. Genci, yaşlısı herkesin teveccühü ile karşılaştım. Tabi bu durum bizleri mutlu ediyor. Evlatlarına sahip çıkacaklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

