Bağımlıların mekanı haline gelmişti

Haber: G. Deniz Bakır

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın İhsaniye Mahallesi’ndeki inceleme gezileri sırasında yıkılması talep edilen iki katlı metruk bina, belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 75 adet tehlikeli binanın yıkımını tamamlayan Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün de İhsaniye Mahallesi’nde her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir binanın yıkımını gerçekleştirdi. İhsaniye Muhtarı Mustafa Demir’in talebi doğrultusunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Gözen Sokak’ta bulunan, bazı alkol ve madde bağımlısı şahısların da girip çıktığı tespit edilen iki katlı ahşap metruk binayı gerekli güvenlik önlemleri alarak yıktı.