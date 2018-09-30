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30 Eylül 2018 Pazar
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    • Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

    Gerede Belediyesi; Adli Bilimciler Derneği ve Bir İyilik Yap Derneği İşbirliği ile Pazartesi günü Melih Gökçek Kültür Merkezinde “Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi” düzenlendi.

    30 Eylül 2018 Pazar 12:30
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    Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

    Haber: BMA

    Kamu, Kurum ve Kuruluşlarında konuyla ilgili personel, İdari ve Mülki Daire Amirlerinin katıldığı eğitim programında Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yasemin Özkan, Doç. Dr. Hatice Demirbaş ve Bir İyilik Yap Derneği Başkanı Ahmet Yardımcı konuşmacı olarak katıldı. Programda görsel sunun destekli sigara ve alkol başta olmak üzere her türlü bağımlılık yapan maddelerle mücadele, internet bağımlılığı, bağımlılık yapan maddelere karşı korunma, çocukların madde kullanıp kullanılmadığını öğrenme yöntemleri ele alındı.

    Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, sigaranın diğer bağımlılık yapan maddelere geçişte temel oluşturduğuna dikkat çekerek. ”Dünyada her yıl 6 milyon insan sigara bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. En büyük bağımlılık yapan madde sigaradır. Sigara kullananların diğer uyuşturucu maddelere geçişi daha kolaydır “dedi.

    İnsan zihninde bağımlılık yapan kavramlar üzerine konuşma yapan Prof. Dr. Yasemin Özkan, bağımlılığın merakla başladığını vurgulayarak, merakın doğru yönlendirilmesi ile doğru öğrenmeye dikkat çekti. ” Merak psikolojik, biyolojik, sosyolojik birçok faktör davranışlarımızın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Haz öğrenmede çocukluktan itibaren önemli bir faktör. Haz insan yaşamının en büyük delili olarak kabul ediliyor. Bağımlılıkta insanların haz duymasına hitap ettiği için etkin oluyor. O sebeple doğru öğrenme ile geçici hazların bizlerde yaratacağı bağımlılığı doğru öğrenip, çocuklarımıza da doğru aktarmamız gerekir “dedi.

    ”Ergenlik dönemi değişimlerine dikkat”

    Doç. Dr. Hatice Demirbaş, çocukların ergenlik dönemi değişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, ” Ergenlik belirtileri ile uyuşturucu bağımlılığının yol açtığı değişimler benzerlik göstermektedir. O sebeple aileler her değişen davranışı ergenliğe bağlamamalı çocukları yakinen takip etmelidirler. Çocukları suçlamak yerine değişimlerin sebeplerini aramalıyız. Normalden fazla para harcayan, ergenlikte olmasına rağmen üst baş kılık kıyafete önem vermeyen, evde yalnızlığı seçen çocuklar madde bağımlısı olabilir. Anneler böyle durumlarda saklama yöntemine değil, bilakis eşiyle işbirliği yaparak çocuktaki değişimleri takip etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

    Program sonunda Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar eğitimcilere ilçemize özgü deri kemer ve deri cüzdan hediye etti.

     

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi;, Adli, Bilimciler, Derneği

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