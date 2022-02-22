Bağımlılıkla mücadele devam ediyor



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda Sayın Valimiz Ahmet Ümit’in başkanlığındaki toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İI Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İI Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin Demirkol ve diğer kurul üyeleri katıldı.

SUNUMLAR YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı, İI Sağlık Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından sunumlar yapılarak; ilimizde bağımlılık ile mücadele kapsamında 2021 yılında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçları, Bolu Bağımlılığı Önleme Vaka Değerlendirme Kurulu, Okullarımızda Narko Takip Ekipleri ve Okul Spor Kulübü Kardeşliği Projeleri, Kendini Tanı Hayata Katıl Projesi ve bağımlılıkla mücadelede 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZİ TOPYEKÛN SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Bağımlılık yapıcı maddelerin insanoğlunun kadimden beri en büyük düşmanı olduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bağımlılıkla mücadelede özellikle gençlerimizin zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için genelde ilgili bakanlıklarımızla birlikte son yıllarda çok önemli çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz. Yerelde de tüm kurumlarımızla birlikte, topyekûn seferberlik anlayışıyla mücadelemizi sürdürerek, bağımlılıkla mücadele konusunda hepimiz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz.

Bağımlılıkla mücadelede aile, toplum ve çevrenin desteği çok önemlidir. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel sağlığının korunması, onların kendilerini mutlu hissettikleri ortamlarda bulunmaları, yaşam standartlarının yükseltilmesi, sigara, alkol, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, her ne sebeple başlamış olurlarsa olsunlar zararlı alışkanlıkları olanların da bağımlılıktan kurtulması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimleriyle topyekûn bu bağımlılık illetinin karşısında durarak evlatlarımızı koruyacağız.

Zararlı alışkanlıkların hem kendilerine hem de topluma olumsuz etkilerini uygun bir lisanla onlara anlatmalıyız ki bu illetlerin insanın hayatını dolayısıyla ailesinin hatta tüm toplumun hayatını nasıl kararttığını, kendisine ve çevresine nasıl zarar verdiğinin farkına vararak kurtulmalarına yardımcı olabilelim.

“SAĞLIKLI BİREY SAĞLIKLI TOPLUM DEMEKTİR”

İnsan sağlıklı olursa sağlıklı düşünür. Sağlıklı birey sağlıklı toplum demektir. Gençlerimizin sportif faaliyetlere ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanması hem onların zamanını iyi değerlendirmelerine hem de hayatlarını disipline etmelerine fayda sağlayacaktır. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı bu tür faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde dünyaya örnek teşkil edecek proje ve uygulamalarla konunun üzerinde ciddiyetle duran İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere, bu mücadeleye gönül veren herkese ve toplumumuzu bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bağımlılıktan uzak ve nihayetinde insanın hayatını, sağlığını olumsuz etkileyen her türlü alışkanlıktan uzak bir hayat temenni ediyorum” dedi.