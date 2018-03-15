Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ile Zerrin Biçen, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi kurul üyelerine bir konuşma yapan Vali Baruş, “Başbakanlığımızın talimatına istinaden toplumumuz ve toplumumuzda yaşayan bireyler için bağımlılık oluşturan zararlı alışkanlıkların ve davranışların önlenmesi ve bunlardan kaynaklanan problemlerin çözümü noktasında yeni bir yapılanma oluşturuldu. Yeni yapılanmada özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için bağımlılık oluşturulan zararlı alışkanlıklarla mücadele noktasında Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurulun altında da teknik kurullar oluşturuldu. Bağımlılık ile mücadele alanında, alkol bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tütün bağımlılığı ile mücadele ve özellikle teknolojinin gelişmesiyle ve iletişim olanaklarının artmasıyla birlikte hem tüm bireylerimizi ve özellikle de gençlerimizi tehdit eden teknoloji ve bu teknoloji yolu kullanılarak edinilen kumar alışkanlığı ile mücadele olmak üzere 4 temel ana alan belirlendi. Bu 4 temel ana alanda ilgili kurumların, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak teknik toplantılar çerçevesinde mücadele stratejilerinin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması noktasında bir vizyon oluşturulması amaçlanıyor. Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu ise genel olarak bu dört alanda İlimizde yapılacak mücadelenin genel çerçevesini çizmek ve bu mücadelede izlenecek yöntemleri belirlemek, gerek kamu kurumlarının, gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarının üzerine düşen vazifeleri tespit etmek noktasında işbirliğini ve kurumlar arası iletişimi sağlayan bir kurul olarak öngörüldü. Bundan sonra İlimizde Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun siz değerli üyelerinin katılımı ile çizeceği vizyon, İlimizde yaşanan sorunlar, mücadelede izlenecek yöntemler noktasında sizlerin görüşlerinize de başvurarak temel bir strateji planı hazırlamak ve strateji planı çerçevesinde de zamana bağlı olarak belirlenecek görevler doğrultusunda kurumlarımızın, görevlilerimizin hareket tarzını ve izleyeceği yolu belirlemek üzere bugün bir araya geldik” dedi.

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının 2 ayda bir yapılacağını belirten Vali Baruş, “Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarının sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğü yürütecek. Bundan sonra yazışmalar İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden sizlere iletilecek. Bağımlılık oluşturan davranışlar özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit etmekte, onların enerjilerini boşa harcanmasına sebep olmakta, gerek insan kaynağımızın israfı, gerekse ekonomik anlamda bu davranışlarla mücadele yönünde harcanan emek ve parasal kaynaklar nedeniyle de ekonomik israfa neden olmaktadır. Bildiğiniz gibi toplumları ayakta tutan esas, insan kaynağıdır. İnsan kaynağınız iyi değilse, gençlerimiz, çocuklarımız enerjisini bu zararlı alışkanlıklar nedeniyle hem kendisi için hem ailesi için hem ülkesinin kalkınması için kullanamıyorsa orada ülke olarak çok büyük bir kayba uğruyorsunuz demektir. Bunun önüne geçmek için de ülkemiz genelinde kapsamlı bir çalışma öngörülüyor. İlimizde de üzerimize düşenleri yapma noktasında da sizin bu toplantıda yapacağınız katkılar çok önemli. Herkesin düşüncelerini, yaşadığı sorunları serbestçe dile getirmesini sizlerden bekliyorum. Toplantının önümüzde yapacağımız toplantılara da ışık tutacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Bağımlılıkla mücadele yoğun bir katılımla hatta tüm vatandaşlarımızla birlikte yapılabilecek bir mücadele. Bunu sağlamak için de toplumsal programlara, yani toplumun değişik kesimlerini içeren programlara ağırlık vermemiz lazım ki toplum nezdinde bu mücadelenin önemi daha iyi anlaşılsın” ifadelerine yer verdi.

Bolu Valisi Aydın Baruş’un konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunumlar yapılarak İlimizde bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan sorunlar, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi.

İl genelinde paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların ve alınan önleyici tedbirlerin görüşüldüğü Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ilk toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Vali Baruş’un bağımlılık ile mücadelede özellikle uyuşturucu ile mücadelede ilgili kurum müdürlerine yapılması gereken ve alınması gereken tedbirler konusunda talimatlar vermesi ile sona erdi.