Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Tuncay Sancak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol ve diğer kurul üyeleri katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müftülüğü tarafından sunumlar yapılarak ilimizde bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler ile yapılacak çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, bağımlılık ile mücadelede Jandarma Komutanlığının görevleri, ilimizdeki uyuşturucu olaylarının değerlendirilmesi, 2019 yılı içinde meydana gelen olaylar, uyuşturucu madde imali ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar, Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanları içinde yer alan okulların çevrelerindeki kontroller ve yapılan işlemler hakkında kurul üyelerine bilgiler verdi. İl Müftülüğü adına İl Müftülüğü Vaizi Durmuş Ateş tarafından yapılan sunumda da, Cami, Kur'an kursları, Aile ve Dini Rehberlik büroları, okullar ve yurtlarda vaaz, hutbe, konferans, seminer gibi yöntemlerle bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve önleyici önlemleri içeren eğitim programları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Yapılan sunumların sonrasında kurul üyelerinin kendi fikir ve önerilerini aktarmasının ardından sunumları yapan kurumlara, yapılan çalışma ve projelere emek verenlere teşekkür eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bağımlılıkla mücadele herkese yönelik bir mücadeledir. Herkesin kendi üzerine düşen görevi yapmaya çalışmalıdır. Evlatlarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.