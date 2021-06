Bağımlılıkla mücadele toplantısı

Haber: Aysun Beykoz

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında gerçekleştirildi. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Vali Ahmet Ümit’in başkanlığındaki toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, İI Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İI Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol ve diğer kurul üyeleri katıldı.İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ve İI Emniyet Müdürlüğü tarafından sunumlar yapılarak ilimizde bağımlılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu.Yapılan sunumların ardından kurul üyeleri de kendi kurumlarınca bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

“MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRMELİYİZ”

Bağımlılık yapıcı maddelerin insanoğlunun kadimden beri en büyük düşmanı olduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bağımlılıkla mücadelede ülke olarak çok başarılı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz genelinde özellikle de son 10-15 yılda her geçen gün daha da artan bir trendle fevkalade başarılar elde edildi. Bu konuda uygulanmış ve uygulanmakta olan projeler var. İlimizde de başarılı çalışmalar yaptık. Bağımlılıkla mücadele her şeyden önce ailede başlıyor. Sigara, alkol ve bağımlılık yapacak her türlü madde kişilerce ihtiyaçmış gibi azla başlanıyor ve devamı da geliyor. İlimiz genelindeki tüm kişi ve kurumlar olarak bu illetlerin insanın hayatını dolayısıyla ailesinin hatta tüm toplumun hayatını nasıl kararttığını, kendisine ve çevresine nasıl zarar verdiğini göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde mücadelemizi devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BİREY SAĞLIKLI TOPLUM DEMEKTİR”

Vali Ümit, “Her bir kurum bağımlılıkla mücadele konusuna sahip çıkmalıdır. Bilgilendirme yaparken teşvik etme noktasında ve pozisyonunda olunmamalıdır. Çünkü kötülüğün anlatılması aynı zamanda kötülüğün zımni olarak meşrulaştırılması noktasında da değerlendirilebileceğinden isim vererek değil de ahlaki değerlerden, gelenek ve göreneklerden, hayat tarzından, uygulamalardan bahsetmek suretiyle etkili olabileceğimizi düşünüyorum. Kültürel çalışmalara daha da ağırlık vermeliyiz. Devletin varlığı, milletin huzuru vatandaşlarımızla kaimdir. İnsan sağlıklı olursa sağlıklı düşünür. Sağlıklı birey sağlıklı toplum demektir. Bağımlılıkla mücadelemize katkı veren herkese gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bağımlılıktan uzak ve nihayetinde insanın hayatını, sağlığını olumsuz etkileyen her türlü alışkanlıktan uzak bir hayat temenni ediyorum” diye konuştu.