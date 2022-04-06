Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaydu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Torun, daire amirleri, sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Çevik başkanlığında yapılan toplantıda, sigara, alkol, kumar ve bahis gibi kötü alışkanlıklardan toplumun uzak tutulması yönünde görüşler sunuldu.

Bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilerin spora yönlendirilmesi, öğretmenlerin okul ve çevresinde sigara içmemesi, alkol denetimlerinin artırılması konuları ele alındı.