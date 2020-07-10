Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı

Haber: BMA

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda Vali Ahmet Ümit başkanlığındaki toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, İI Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, İI Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol ve diğer kurul üyeleri katıldı. İI Emniyet Müdürlüğü ve İI Jandarma Komutanlığı tarafından sunumlar yapılarak 2020 yılı ilk 6 ayında ilimizde bağımlılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi. Yapılan sunumların ardından kurul üyeleri de kendi kurumlarınca bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sundular.

Bağımlılıkla mücadelenin herkese yönelik bir mücadele olduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tüm kurumlarımızla birlikte, topyekûn seferberlik anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda hepimiz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma gayretinde olmalıyız. İnşallah toplumumuzda her türlü uyuşturucudan, bağımlılıktan uzak, kitap, nezaket ve insanî değerlere bağımlılığı olan sosyal yapının hâkim olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetiştirilmesinde emeği geçen genelde herkese, yerelde de Bağımlılıkla Mücadele İI Koordinasyon Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.