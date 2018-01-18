Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde rehber ve sınıf öğretmenlerimize yönelik yapılan tanıtım sunumlarına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir katıldı. Toplumun bağımlılıkla mücadele sürecindeki bilinç düzeylerinin artırılması yoluyla ülkemizde yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlerin daha güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunulması amaçlanan proje kapsamında öğretmenlere anlatılan tütün, alkol, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam temalı tanıtım sunumlarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Cengiz, eğitici öğretmenleri dinledi. Sunumun akabinde bağımlılıkla mücadelede ilimizdeki bütün yöneticilerin iletişim halinde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Bu projenin olumlu çıktılarını hep beraber görüyoruz. Ama bu yeterli değil, çalışmalarımızdan alınan verimi arttırmak için uygulayıcı rolündeki öğretmen arkadaşlarımızın kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. Öğretmenlerimizin de sigara ve alkolle bağımlılıkla mücadele önemli gayretleri var tabi ki. Öğrencilerimizi, özellikle internet bağımlılığına kapılmamaları için sanat ve spor etkinliklerine yönlendirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi bağımlılıktan uzak tutmak için özellikle tatil günlerinde onları sosyal faaliyetlere teşvik etmemiz lazım. Spora, sosyal faaliyetlere ilgi duyan öğrencilerimiz kötü alışkanlıklara başlamıyor. Biz idareciler ve öğretmenler bu noktada öğrencilerimize örnek olmalıyız. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ben, müdür yardımcılarım ve şube müdürlerim hiçbirimiz sigara içmiyoruz” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği yürütülen “Türkiye Bağımlıkla Mücadele” projesiyle ülke genelinde genç neslin sağlıklı yetişmesi için 18 milyon öğrenciye ulaşmak ve 10.000 rehber öğretmenin eğitim alması amaçlanıyor.