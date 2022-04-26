Bağımlılıkla Mücadelede sefereberlik!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Jandarma Albay Haluk Saygılı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Oda Başkanları, Emniyet ekipleri, Sağlık Personelleri ve Kızılay Gönüllüleri katılım sağladı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Yeşilay ekipleri toplantı başlamadan önce ise katılımcılara ‘Ben olsaydım nasıl mücadele ederdim?’ adlı anketi dağıtarak katılımcıların görüşlerini aldı.

Yoğun katılımın sağlandığı toplantı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Deligöz, hazırlamış olduğu “Bağımlılık” adlı slayt gösterisini katılımcılara sundu. Uyuşturucu, Alkol, Tütün ve Davranışsal bağımlılığı olmak üzere 4 temel başlık altında bağımlılığı ele alan Deligöz, toplantıya katılanları bilgilendirdi.