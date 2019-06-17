Bağımsız başkana anlamlı ziyaret

Haber: C. Kutay AYKAN

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak,Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe’ye; Dörtdivan için hayırlı hizmetlerde bulunma temennilerini iletirken, efsane milli görüş belediyeciliğinden ve hizmetlerinden bahsederek;

“İnşallah halkımızı tekrar milli görüş belediyeciliği ve hizmetleri ile buluşturacağız ve kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz bunun içinde şimdiden çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız” dedi.

Ziyarete Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar ve il ve ilçe yöneticileri de katıldı.