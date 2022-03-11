Haber: S. Özge Yücel

Vali Ahmet Ümit yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Bazı zaferler sadece bir milletin kaderini değil bekâsını da tayin eder. İşte Kurtuluş Savaşı; sadece bizim topraklarımızın değil tüm dünya coğrafyasının yeniden şekillenmesine vesile olan bir varoluş destanıdır. Yokluklar içerisinde, imkânsızlıkların iman gücüyle imkâna dönüştüğü, Hakk’ın batıla karşı verdiği, topyekûn bir mücadelenin sergilendiği, gazâ ruhuyla ölümü gözünde öldüren bir milletin azim ve kararlılığı Kurtuluş Savaşı’na damgasını vurmuştur.”

“SAHİP ÇIKMALIYIZ”

“İşte böylesine büyük ve şanlı istikbâl ve istiklâl mücadelemizin, kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan “İstiklâl Marşımız” Mehmet Akif Ersoy tarafından Türk Milleti’ne armağan edilmiştir. İstiklâl Marşımızın yazarı, ”Vatan Şairimiz” Mehmet Akif Ersoy’un, “Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.” sözünden hareketle tarihimizi, vatan topraklarının uğrunda ne bedeller ödenerek kazanıldığını, ne badirelerle cennet vatanımızın bir karış toprağının dahi düşmana teslim edilmediğini asla ve asla unutmamalı, sonuna kadar vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmalıyız.”

“RAHMETLE YÂD EDİYORUM”

“Bu minvalde bizlere düşen; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi vatan ve millet sevgisiyle yoğurulmuş, millî ve manevi değerleri haiz, ülkesinin gelecek hedeflerine sahip çıkan, ahlâklı, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerimle; İstiklâl Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, “Milli Şairimiz” Mehmet Âkif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.”