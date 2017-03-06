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06 Mart 2017 Pazartesi
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    • Bağırsaklarında yırtık tespit edildi

    Alaattin Çakıcı, KOAH ve karın bölgesindeki ağrı nedeniyle 80 jandarma eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Çakıcı'nın muayenesi sonucunda bağırsaklarında düğümlenme ve yırtık olduğu tespit edilerek ameliyat edilmesine karar verildi.

    06 Mart 2017 Pazartesi 08:45
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    Bağırsaklarında yırtık tespit edildi
     Haber; Ceylan BEYKOZ

    Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı 3 günde ikinci kez KOAH ve karın bölgesindeki şiddetli ağrı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne kaldırıldı. Saat 17:00 sıralarında 80 kişilik jandarma ve polis ekipleri tarafından acil olarak hastaneye kaldırılan Alaattin Çakıcı 4 saat boyunca muayene edildi. Alaattin Çakıcı'nın karın bölgesinde ağrısı olması nedeniyle yapılan muayene sonucunda bağırsaklarında düğümlenme ve yırtık olduğu tespit edildi. Doktorların acil ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine, Çakıcı ameliyat olmayı reddetti.

     

    OĞLU ALİ ÇAKICI GELDİ

    Oğlunun hastanaye gelmesini istemesi üzerine avukatı Can Sevinç, Ali Çakıcı'yı arayarak babasının kendisini Bolu'ya çağırdığını belirtti. Özel arabasıyla Bolu'ya gelen Ali Çakıcı jandarma görevlileri tarafından üstü aranarak Alaattin Çakıcı'nın yanına sokuldu. Babasıyla yaklaşık 15 dakika konuşan Ali Çakıcı babasını ameliyat olması için ikna etti. Alaattin Çakıcı saat 17:00'de girdiği hastaneden gece saat 01:00'de taburcu edilerek cezaevine götürüldü.

    Yarın ameliyat olacak

    Hastane çıkışında Alaattin Çakıcı, basın mensuplarına, "Ameliyat için karar verdim. Bugün Ameliyat olacağım" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Alaattin, Çakıcı, KOAH, Karın, Bölgesindeki

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