Mütevelli Heyetleri ve İllerin Malî Yapılanması:

Örgütün himmet yolu ile elde ettiği gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası ile toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatlara sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapılmaktadır. Sohbet gruplarında zekat, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken, mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık evinin maddî ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır.

Mütevelliler topladıkları parayı, sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere

vermektedir. Örgütün malî kayıtlarını bu muhasebeciler tutmaktadır. İI imamının da bir muhasebecisi bulunmakta ve il genelinde malî kayıt tutmaktadır.

Mütevellide yer alanlar arasından her üç mütevelli heyetinden bir malî heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmektedir. Mali heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Malî heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocaları da katılmaktadır.

ilçe imamlarının sorumluluğu altında bulunan mütevelli heyetlerinin üstünde, il imamlarının sorumluluğundaki il mütevelli heyeti yer almaktadır. İl genelinde ne kadar para toplanacağına ise ilin bağlı bulunduğu bölgenin toplantısında karar verilmektedir. Burada alınan karar mütevelli heyet toplantısı adı altında yılda bir kez düzenlenen gizli toplantıda mensuplara aktarılmaktadır. Kişilerden alınan himmet vaadi nakit, çek, senet karşılığı olarak tahsil

edilmekte, çek ve senetlerin ödenememesi halinde icra yoluna başvurulmaktadır. İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dinî duygular istismar edilerek himmet, zekat, kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan paraların karşılığının cennet ile mükafatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır.

Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye yapılmakta, kimin hangi kuruluşa üye olacağı sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt, sivil toplum kuruluşu veya meslek kuruluşlarında, başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete sivil yönden baskı yapabilmeyi hedeflemektedir.

Örgütün Gelir Kaynakları:

Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler: (Borsa Spekülasyonları, Devlet ihaleleri,

Teşvik ve Hibeler),

Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi, (mutad uygulama)

Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adlî veya idarî işlemler yaparak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi,

Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması,

Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi,

Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığı örgüt adına onlardan para alınması,

Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde örgüt firmalarının kayrılması,

işadamlarından Sağlanan Gelirler: (Şantaj, Tehdit, Himmet vb.)

İşadamlarından, adli - idarî süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma karşılığı alman paralar,

İşadamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini "ses ve görüntü" kaydına aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar,

İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.

Gönüllülük Esaslı Gelirler: (Himmet, Kurban, Zekat, Burs)

Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğini belirterek kurban adı altında toplanan paralar,

İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında toplanan paralar,

Memur maaş ve ödüllendirmelerinden himmet adı altında toplanan paralar, bu gelir kalemini oluşturmaktadır.

Örgütün Şirket, Holding, Banka, Vakıf ve Dernek Faaliyetlerinin Gelirleri

Eğitim Faaliyet Gelirleri: (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı Sınav Kitapları)

Yurt dışında bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alman paralar,

Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,

Eğitim kurumlarında okuttukları öğrencilerden ücret aldıkları halde, işadamlarından

fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle burs adı altında toplanan paralar,

Örgütün Basın ve Yayın Organlarının Reklam ve Abonelik Gelirleri:

STK'lardan sağlanan gelirler:

TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar,

Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,

"Kimse Yok Mu Derneği" benzeri örgüte bağlı kuruluşlar aracılığı ile yardım adı altında

vatandaşlardan toplanan paralar,

Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel

belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.

Himmet Gelirleri

Örgüt, kişileri sömürmeye manevî hava katarak, "himmet" olarak isimlendirmiştir. Örgütün dinî istismar ederek kişileri sömürmesine himmet denmektedir. Himmet, Fetullahçı olup kamu görevi yapanlar veya herhangi bir iş veya ticaret kolunda çalışan kimselerden de toplanmaktadır. Örgütün kendi üyesi veya sempatizanlarından toplanan para o kişinin çalıştığı sürece ömür boyu sürdüğünden ve bu parayı veren kişinin rızası zamanla artık aranmadığından hukuka aykırıdır.

Himmet; Arapçadan dilimize giren kelimenin Türkçe'deki kelime anlamı, "kayırma, yardım" ve "çalışma, emek, gayret"tir. Himmet konusunu maddiyattan ziyade manevi anlamlar çerçevesinde değerlendiren dini tasavvuf yaklaşımlarda himmet, kast, maksat, irade, dua, kuvvetli istek ve yardım talebi, Allah'ın salih kullarından maddi ve manevi konularda yardım istemek, daha çok onların dualarını talep etmek anlamlarında kullanılmıştır.

Fetullahçı Terör Örgütü literatüründe himmet; örgüt mensuplarının mutat zamanlarda bir araya gelerek günün ve yapılacak hayırların öneminin vurgulanmasının ardından "metafizik gerilim etkisi ortamında" yarı açık arttırma düzeninde, genellikle maddî ve bazen manevî vaatlerde bulunmadır. Bu örgüt dilinde" himmet, herkesten tahsil edilen bir tür vergidir. Himmet vermeyen fişlenip durumu görüşüldükten sonra şefkat tokadına (örgütün hışmına) maruz kaldığından zorla alman bir ödemedir. Himmet örgüt hiyerarşisinde yükselmek için de bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Tabaka atlatmak için kişinin topladığı veya verdiği himmet tutarına da bakılmaktadır.

Örgüt, Fetullah Gülen'in ağzıyla "himmet" konusunu, herkul.org ve fgulen.com isimli internet sitelerinde ses ve video kayıtlarında teferruatlı olarak dile getirmiştir.Örgüt yöneticisi, himmet ile kastedilen manayı, "teveccüh, infak ve gayret" olarak üçe ayırmış ve yüklediği manayı ayrı ayrı taraftarlarına anlatmıştır. Bu ayrımda, daha çok infak üzerinde durduğu görülmektedir. İnfak, para yardımında bulunmak anlamına gelmektedir. Teveccüh ve gayret kelimelerini daha çok infak sözcüğünün anlamını örgüte kabul ettirmek, kişilerin vicdanlarına tesir etmek ve dini duygularını istismar etmek amacıyla kullanmıştır. Buradan hareketle, "Teveccüh etmek ve yönelmek, diğer bir açıdan yardıma koşmak ve el uzatma, gayret etmek ve çalışıp didinmek, hayırlı yollarda koşturmak" cümlelerini infak yani para yardımında bulunmanın bir basamağı olarak anlatmıştır.

Terör örgütü kuran ve yöneten Fetullah Gülen'in geliştirdiği örgüt literatüründe kavram, diğer dinî terimler gibi istismar edilerek, amacından saptırılıp ve tamamen maddiyata dökülerek örgütün malî olarak ayakta kalması için haram helal demeden toplanan ekonomik değerleri (mal, para, bina, tarla, arazi, arsa, diğer her türlü maddi menfaati) karşılıksız ele geçirmek anlamında kullanılmaktadır.

Fetullah Gülen taraftarlarına yapmış olduğu konuşmalarda belli aralıklarla himmet konusunda bilgilendirmeler yapmış, örgütünün ayakta kalması ve faaliyetlerine devam etmesinin ancak mali kaynakla mümkün olacağı hususunu belirtmiştir.