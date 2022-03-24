Bağışçılar Vakfından animasyon filmi!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet H. Boyacıoğlu adına yeğeni Haldun Taşman'ın bağışlarıyla Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından yaptırılan “Haksızlık” adlı animasyon filminin ilk gösterimi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Bağışçılar Vakfından animasyon filmi!


Haber: Erdal Tanrıverdi

Öğrencilerle birlikte animasyon filmi izleyen Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Genel Sekreter Öznur Akkaya ve Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu tarafından öğrencilerle animasyon hakkında sohbet etti. Nahit Abak daha sonra öğrencilere Bolu Bağışçılar Vakfının yapısını ve hizmetlerini anlattı. Abak, “Bu animasyon filme sizin gibi Bolu’da doğan Bolu’da büyüyen daha sonra Amerika’ya yerleşen orada da büyük bir iş insanı olan Haldun Taşman hemşehrimiz, dayısı adına yaptırdı. Bolu’da yetişen hayırsever iş insanımız memleketini unutmadı. İleride siz de eğitiminizi tamamlayıp önemli mevkilere geldiğinizde memleketiniz Bolu’yu unutmayacaksınız. Siz de tıpkı Haldun Taşman gibi memleketinize faydalı olmaya devam edeceksiniz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’da kaç araç var?
Bolu’da kaç araç var?
  1. Bolu