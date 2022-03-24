Bağışçılar Vakfından animasyon filmi!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Öğrencilerle birlikte animasyon filmi izleyen Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Genel Sekreter Öznur Akkaya ve Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu tarafından öğrencilerle animasyon hakkında sohbet etti. Nahit Abak daha sonra öğrencilere Bolu Bağışçılar Vakfının yapısını ve hizmetlerini anlattı. Abak, “Bu animasyon filme sizin gibi Bolu’da doğan Bolu’da büyüyen daha sonra Amerika’ya yerleşen orada da büyük bir iş insanı olan Haldun Taşman hemşehrimiz, dayısı adına yaptırdı. Bolu’da yetişen hayırsever iş insanımız memleketini unutmadı. İleride siz de eğitiminizi tamamlayıp önemli mevkilere geldiğinizde memleketiniz Bolu’yu unutmayacaksınız. Siz de tıpkı Haldun Taşman gibi memleketinize faydalı olmaya devam edeceksiniz” dedi.