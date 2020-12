Bağışıklığı nasıl kuvvetlendirebilirim?

Haber: Ceylan Beykoz

Batı Karadenizin tek çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu, kış aylarının gelmesi ile birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığımızı kuvvetlendirmemiz gerektiğini söyledi. Mustafa Erkoçoğlu yaptığı açıklamada bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirebileceğimizi açıkladı.

Erkoçoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak, vücudumuzdaki tüm sistemler için olduğu kadar bağışıklık sistemi için de önemlidir. Yapılacak basit sayılabilecek değişikler ile bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturmak mümkündür. Bağışıklığı korumak için sadece beslenmenin doğru yapılması yeterli değildir. Aşağıdaki ana başlıklara dikkat edilmesi bağışıklık sistemi için önemlidir.

Sigarayı bırakmak: Sigara içerdiği pek çok zararlı kimyasal yüzünden solunum yolu üzerinde de olumsuz etkilerinin yanı sıra bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını da engeller. Sağlıklı bir yaşam sürmek için sigaradan uzak durulmalıdır.

Düzenli egzersiz yapmak: Egzersizin, yaşınıza ve kapasitenize uygun bir biçimde yaptığınızda sağlığınız üzerinde pozitif etkisi olur. Tansiyon ve diyabet hastalarında ise hastalığın kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca düzenli spor yapmanın enfeksiyon riskini azalttığını gösteren çalışmalar vardır.

Sağlıklı kiloyu korumak: Kilo fazlalığı şeker hastalığı, tansiyon, karaciğerde yağlanma gibi rahatsızlıklar ek olarak bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebilir. Yaş, boy, cinsiyet gibi parametrelere göre uygun kiloda olmak, güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir.

Yeterince uyumak: Yetişkinler için en az 7 saat, çocuklarda ise en az 8-10 saatlik uykunun sağlam bir bağışıklık sistemi için çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Bebeklerde bu süre daha da uzayabilir. Uyku süresinin yanı sıra uyku kalitesinin de yeterli olması gerekir. Karanlıkta, telefon gibi elektronik araçlardan uzakta uyumak, uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olur.

Stresi en aza indirmek: Uzun süreli stresin bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonunu bozduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu nedenle stresten kaçınmaya çalışmak, gerekirse profesyonel yardım almak önemlidir.

Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak: Mikroplarla teması engellemek hastalıklardan korunmada en önemli yoldur. Bu nedenle temizlik ve hijyene dikkat etmek özellikle içinde bulunduğumu süreçte daha da büyük önem taşımaktadır.

Sağlıklı diyet: Gün içerisinde tüketilen yiyeceklerin tüm besin gruplarını kapsaması ve vücut için lazım olan besinleri içermesi gerekir.”

PEKİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YEMELİYİZ?

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tüketmemiz gereken besinlerle alakalı da konuşan Erkoçoğlu, “İmmün sistemin güçlü olması için tüketilen besinlerin dengeli olmasının ve gerekli vitamin, mineralleri içermesinin önemi büyüktür. Günlük kalori alımının yaş ve cinsiyete göre normal sınırlar içinde olması gerekir. Bazı önemli öneriler şöyledir:

Tek tip beslenmeden kaçınılmalıdır.

Yeterli sebze meyve tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yeterli meyve ve sebze tüketimi oldukça önemlidir. Sebze ve meyvelerde bolca bulunan antioksidan moleküller, serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ayrıca sebze ve meyvelerdeki yüksek lif oranı bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler için uygun ortam oluşturur. Sindirim sistemindeki yararlı bakteriler, bağırsakların iç yüzeyinde patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar için adeta kalkan görevi görür.

Sağlıklı yağların tüketimi: Zeytinyağı, balık yağı gibi sağlıklı yağlar; vücudumuzda inflamasyonu azaltıcı etki gösterir. Bu yağlar, bağışıklık sistemini düzenlemenin yanı sıra diyabet, kronik kalp hastalığı gibi hastalıklar için de riski azaltır.

Fermente gıdalar tüketin: Yoğurt, kefir gibi fermente gıdaları tüketmek sindirim sisteminizin çalışmasını düzenler. Probiyotik etki gösterirler ve sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin gelişimini destekler. Eğer günlük diyetinizde fermente gıdaları yeterince tüketmiyorsanız, probiyotik özellikli takviyeler alabilirsiniz. ·

Rafine şekeri azaltın: Rafine şekerleri fazla miktarda tüketmek obezite ve diyabet için önemli bir risk faktörüdür. Hem obezite hem diyabet vücut direncinizi azaltır ve enfeksiyona olan yatkınlığınızı artırır.

Yeterli sıvı alımı: Günlük olarak ihtiyaç duyduğunuz sıvıyı başlıca su olmak üzere gerekli içeceklerden almalısınız. Sıvı tüketiminin direkt olarak virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar üzerinde bir etkisi olduğuna dair veriler olmasa da vücudunuzun hidrate olması genel sağlık durumunuzu iyi yönde etkiler ve direncinizi artırır. Günlük genel olarak günde en az 1,5 litre sıvı tüketimi önerilir. Su, yeterli sıvı alımı için en ideal seçeneklerden biridir. Şeker içermez, kalorisi yoktur ve sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Vitaminler: Tüm vitaminlerin yeterli miktarda alınması sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Ancak konu bağışıklık sistemi olduğunda bazı vitamin ve mineraller biraz daha öne çıkar. Bunla arasında C vitamini, D vitamini, E vitamini, A vitamini özellikle bağışıklık sistemi açısından önemli vitaminlerdir. C vitamini portakal, mandalina, greyfurt, limon, kiwi, gibi meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur. D vitamini esas olarak cildimizde güneş ışığı ile üretilir. Özellikle kış dönemlerinde dışarıdan D vitamini desteği almak önemlidir. A vitamini Kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, balık, ıspanak, brokoli portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı, mango gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. E vitamini badem, fındık, ceviz, ay çekirdeği gibi kuruyemişlerde bol bulunur. Bunun yanı sıra brokoli, ıspanak gibi sebzeler de E vitamininden zengindir" dedi.