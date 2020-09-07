Bağlantı yolu çalışmaları tamamlandı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Dörtdivan ilçesinde bulunan ve bir süredir yapım aşamasında olan Gerede Caddesi ve Gerede Bağlantı Yolu, yol bakım ve asfalt çalışmaları Karayolları ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde tamamlandı. Yapım sürecini yakından takip eden ve konuyla özellikle ilgilenen Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe yaptığı açıklamada, “Desteklerini esirgemeyen Karayolları 4. Bölge ekiplerine çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte projesi tamamlanan Dörtdivan-Gerede bağlantı yolunun genişletilmesi ve köy kavşakları yapımının yatırım programına alınmasını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.