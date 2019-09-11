Bahane hep aynı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan B.P. ile İ.S.’nin ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti tarafından ilk kez dinlenen B.P. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek ilginç bir savunmada bulundu.

Gerede ilçesinde dericilik işiyle uğraştığını belirten B.P., “Bu merete askerde alıştım. Yıllarca bu illetten kurtulmak için 4 kez Umreye, 4 kez de Adıyaman’a Menzil’e gittim. Ama bir türlü kurtulamadım. Aylık 25 bin lira gelirim var ve ben esrarı kendi evimde yetiştiriyordum. Fakat, Hint kenevirini kurutmuşum ve kullanamadım. Sürekli bırakma çabası içerisinde oldum, kurtulamadım. Kesinlikle satıcı değilim. Gerede de yaşayan halkın yüzde 80’ni esrar maddesi kullanır, onlardan biri de benim” dedi.

Diğer tutuksuz sanık olan ve asgari ücret bir işletmede işçi olarak çalışan İ.S.’de suçsuz olduğunu beyan ederek; “Bende arkadaşım gibi esrar kullanmaya askerde başladım. Zaman zaman Ankara’dan aldığım esrarı içerim. Bende satıcı değilim. Sizin karşınızda olmaktan çok üzüntülüyüm. B.P. ile Gerede de mesire alanı diye bilinen bir yerde buluştuk. Araba içerisinde alkol aldık ve bende sigara içerisine koyduğum esrarı içiyordum. Bir ara tuvalete gittiğimde, arkadaşım kül tablasının içine koyduğum esrardan içmiş. Merak ve özentiden esrar içiyordum. Bir türlü vazgeçemedim” diye kendini savundu. Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 1 Ekim 2019 tarihine erteledi.