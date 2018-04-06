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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Bahar Alerjisine Dikkat!

    Özel Çağsu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nurhayat Topaloğlu bahar aylarında oldukça görülen Bahar Alerjisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    06 Nisan 2018 Cuma 11:16
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    Bahar Alerjisine Dikkat!
    Haber: BMA

    Bahar Alerjisinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nurhayat Topaloğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

    Mevsimsel alerjik rinit diğer adıyla bahar nezlesi en sık görülen alerjik hastalıklardan biridir. Her yıl aynı zamanlarda hapşırık öksürük burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa siz de bahar alerjisine sahip kişilerden biri olabilirsiniz.

    Bahar Alerjisi Nedir?

    Bahar ayları olan mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma, sık öksürük, nefes sıkışması gibi alerjik nezle, göz alerjisi ve astım hastalığınınbelirtilerinin görülmesine bahar alerjisi denir.

    Bahar Alerjisi ile Nezleyi Karıştırıyor muyuz?

    Bahar alerjisi belirtileri ile nezle belirtileri neredeyse aynıdır. Bu iki hastalık arasındaki en büyük fark, nezlede semptomların 1 hafta, en fazla 10 gün içinde kaybolması, bahar alerjisinde bu sürenin 2, hatta 4 aya kadar uzayabilmesidir.

    Bahar Alerjisi Genetik midir?

    Bahar alerjisi ailesel bir hastalık olarak da tanımlanabilir. Öyle ki çocuğun anne babasında alerjik reaksiyon varsa, kendisinde oluşma riski yüzde 50’ye kadar yükselebilir.

    Bahar aylarında alerjenlerden korunmak için neler yapılmalıdır?

    Bahar aylarında alerjenlerden korunmak için polenlerin havada yoğun bulunduğu sıralarda açık havada durmamalı, kapı ve pencereler kapalı tutulmalı, arabada camlar açılmamalıdır. Sıcak ve kuru havada polen çok iken, yağışlı havada polen çok az olur. Uygun zamanda dışarı çıkmalı, klimalar polen filtreli olmalıdır. Saçlar ve giysiler polen tutarlar; bu nedenle eve gelince kıyafet değiştirilmeli ve duş almalıdır.

    Bahar alerjisi tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Alerji testi yapılarak kişinin neye alerjisi olduğu saptanır ve koruyu tedavisi mümkün olur.Bu yüzden şikayetler başlar başlamaz bir uzman doktora başvurulması önerilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Özel, Çağsu, Hastanesi, Göğüs, Hastalıkları

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