Haber: BMA



Doğanay mesajında; "Nevruz; Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada kültürleri ortak bir kutlamada birleştiren Bahar Bayramıdır. Nevruz; ayrı köklerin aynı duygu çemberi etrafında, ortak anane ve değerlerle buluşmasının en ezeli örneklerindendir. Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta oluşturduğu zenginlikler gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. İnsana değer veren, farklılıkları zenginlik kabul eden, sevgi ve hoşgörüyü temel alan hayat felsefesiyle, uygarlığın gelişimine büyük katkılar sağlayan milletimiz, bu topraklarda bin yıldır barış, kardeşlik ve birlik içinde yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada huzur, barış ve mutluluğun egemen olması dileğiyle Nevruz Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

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