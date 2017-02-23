HABER: Ceylan BEYKOZ

Düzenlediği eğitim, sosyal, kültürel ve birçok alandaki faaliyetlerine bahar döneminde de devam edecek olan Türk Ocakları Bolu Şubesi, konferanslarla Boluluları Ocak binasında ağırlayacak. Türk Ocakları Bolu Şubesi 2017 Bahar Dönemi Konferans Programı ile alanında uzman pek çok akademisyen ve yöneticiyi Bolulular ile buluşturacak. Türk Ocakları tarafından hazırlanan program Türk Ocakları Bolu Şubesi’nin Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan binasında gerçekleştirilecek.

Türk Ocakları Bolu Şubesi bahar dönemi konferans programı kapsamında Bolu’da yaşayan Ermeniler, toplumsal kimliğin yapı taşları taşları olarak kültürel varlıklarımız, Çanakkale Zaferi, Atatürk ve milli egemenlik, basın kanunu ve suçlarının yanı sıra farklı birçok konu ele alınacak.

Programlara tüm Bolu halkını davet eden Türk Ocakları Bolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamdi Zenginbal programların dolu dolu geçeceğini söyledi.



