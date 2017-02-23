banner128

banner101

23 Şubat 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bahar dönemi konferans programı açıklandı

    Türk Ocakları Bolu Şube Yönetimi her dönem olduğu gibi bahar döneminde de bir dizi program düzenlemeye hazırlanıyor.

    23 Şubat 2017 Perşembe 11:37
    Bu haber 63 kez okundu
    Bahar dönemi konferans programı açıklandı

    HABER: Ceylan BEYKOZ
    Düzenlediği eğitim, sosyal, kültürel ve birçok alandaki faaliyetlerine bahar döneminde de devam edecek olan Türk Ocakları Bolu Şubesi, konferanslarla Boluluları Ocak binasında ağırlayacak. Türk Ocakları Bolu Şubesi 2017 Bahar Dönemi Konferans Programı ile alanında uzman pek çok akademisyen ve yöneticiyi Bolulular ile buluşturacak. Türk Ocakları tarafından hazırlanan program Türk Ocakları Bolu Şubesi’nin Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan binasında gerçekleştirilecek.

    Türk Ocakları Bolu Şubesi bahar dönemi konferans programı kapsamında Bolu’da yaşayan Ermeniler, toplumsal kimliğin yapı taşları taşları olarak kültürel varlıklarımız, Çanakkale Zaferi, Atatürk ve milli egemenlik, basın kanunu ve suçlarının yanı sıra farklı birçok konu ele alınacak.

    Programlara tüm Bolu halkını davet eden Türk Ocakları Bolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamdi Zenginbal programların dolu dolu geçeceğini söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Ocakları, Bolu, Şube, Yönetimi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜVENSİZLİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129