Haber: BMA
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde vatandaşların sıkça gittiği kafeterya, lokanta ve düğün salonları ile her gün yüzlerce kişinin konakladığı otel ve pansiyonların içinde olduğu 670 işletmeye yönelik rutin denetimler, havaların ısınmasıyla birlikte sıklaştırıldı.
Sıkı denetim
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ‘denetim ekibi’ tarafından halk sağlığı ön planda tutularak gerçekleştirilen uygulamalarda, son 3 aylık dönemde 670 işletme hijyen ve ruhsat gibi çeşitli denetimlerden geçti.
Af yok
Rutin denetim uygulamaları kapsamında ilimizde bulunan otel ve pansiyonların tümü, diğer işletmelerin de büyük çoğunluğu ani baskınlarla denetlenerek, eksiği veya kusuru tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetim uygulamalarına aralıksız devam edeceği belirtiliyor.
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