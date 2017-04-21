Haber: BMA

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde vatandaşların sıkça gittiği kafeterya, lokanta ve düğün salonları ile her gün yüzlerce kişinin konakladığı otel ve pansiyonların içinde olduğu 670 işletmeye yönelik rutin denetimler, havaların ısınmasıyla birlikte sıklaştırıldı.

Sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ‘denetim ekibi’ tarafından halk sağlığı ön planda tutularak gerçekleştirilen uygulamalarda, son 3 aylık dönemde 670 işletme hijyen ve ruhsat gibi çeşitli denetimlerden geçti.

Af yok