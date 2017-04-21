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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Bahar döneminde sıkı denetim

    Bolu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri Bolu’da gıda, hizmet ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunan 670 işletmeyi denetledi.

    21 Nisan 2017 Cuma 12:52
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    Bahar döneminde sıkı denetim
    Haber: BMA
    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde vatandaşların sıkça gittiği kafeterya, lokanta ve düğün salonları ile her gün yüzlerce kişinin konakladığı otel ve pansiyonların içinde olduğu 670 işletmeye yönelik rutin denetimler, havaların ısınmasıyla birlikte sıklaştırıldı.
    Sıkı denetim
    Zabıta Müdürlüğüne bağlı ‘denetim ekibi’ tarafından halk sağlığı ön planda tutularak gerçekleştirilen uygulamalarda, son 3 aylık dönemde 670 işletme hijyen ve ruhsat gibi çeşitli denetimlerden geçti.
    Af yok
    Rutin denetim uygulamaları kapsamında ilimizde bulunan otel ve pansiyonların tümü, diğer işletmelerin de büyük çoğunluğu ani baskınlarla denetlenerek, eksiği veya kusuru tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetim uygulamalarına aralıksız devam edeceği belirtiliyor.


    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi’ne, Bağlı, Zabıta, Ekipleri

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