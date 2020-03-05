Bahar Kalkanı şehitlerimiz anıldı

Haber: N. Halid Altundal

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Huzurevinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için program düzenlendi. Programa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Alişarlı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Samettin Gündüz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Bilal Gökkır, Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Zeydan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Arzu İlçe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyürt ve AKİMER Müdürü Doç. Dr. Şaban Karasakal katıldı. Katılımcılar tarafından huzurevlerinde kalan yaşlılar ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen askerlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi.