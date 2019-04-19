Bahar Şenliği Konseri 14 Burda AVM’de

Haber: BMA

Açıldığı günden bugüne kadar Bolu’yu eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 14 Burda AVM, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ‘Kolpa’ konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

24 Nisan saat 19.00’da ziyaretçilerini ‘Kolpa’ konseri ile buluşturacak Esas 14 Burda AVM, 17.00’da düzenlenecek DJ performansı ile de müzik dolu anlar yaşatacak. Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, “Bu keyif dolu programa ortak olmak isteyen tüm Boluluları davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 11:00