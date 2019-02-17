Baharattan kuruyemişe ne ararsan var

Haber: BMA

Faaliyete girdiği günden beri Bolu halkının yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam eden Seç-Al Bolu Şubesi düzenlenen açılış programıyla hizmete girdi. Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 68/4’te bulunan Seç-Al Bolu Şubesi açılışına Seç-Al – Alp Gıda A.Ş. Bölge Müdürleri AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Yöneticileri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da açılış öncesi ziyaret ettiği Seç-Al Bolu Şubesi, okunan duanın ardından kesilen kurdela ile hizmete girdi.

“Tarladan Sofraya” sloganıyla ülkemizde yeni faaliyete başlayan ve Türkiye genelinde toplamda 150 şubeye ulaşmayı hedefleyen Seç-Al, Bolulu vatandaşlara yüzde 30 ile yüzde 50 arasında indirimle baharattan kuruyemişe, şekerden bakliyata kadar onlarca çeşit ürünleriyle hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 19:58