Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen geceye Kurmay Yarbay Mehmet Yolcu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Bolu eğitim camiasının şiir sever emekçileri, baharın gelişinin kutlandığı nevruz gecesinde sevinçli bir telaş içinde ve derin duygularla birbirinden güzel şiirler seslendirdi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in de 18 Mart Şehitler Günü anısına “Ah Bir Ataş Ver” türküsünü seslendirdiği dinletide izleyiciler neşe, huzur ve umut dolu bir bahar akşamı yaşadı. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Umut Erdem Meresoğlu, Özgür Sevimsoy, Erdal Kerem, Elif Kömürel, Celal Gülçelik ile öğrencileri Can Helal ve Ali Ilgaz Dülek’ten oluşan orkestra ekibi, duyguların sel olduğu geceye enstrümanlarıyla eşlik ettiler.

ŞAİR ÖĞRETMENLER SAHNE ALDI

Birbirinden güzel şiirleri okuyan Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir, Milli Eğitim Eski Müdür Yardımcılarından Araştırmacı Recep Nuri Kaçmaz, Sakarya İlkokulu Müdürü Hasan Allar, Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminden Süleyman Yardımcı, Yıldırım Bayezıt İlkokulu Müdür Yardımcısı Erhan Bayram, İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmeni Tarık Aksoy, İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Sert, İzzet Baysal Abant MTAL Öğretmeni Selami Özkan, Alıçören Ortaokulu Öğretmeni Yılmaz Özcan, Atatürk İlkokulu Öğretmenleri Filiz Meç ve Neşe Özboyacı, Sakarya İlkokulu Öğretmenleri Reyyan Erpaçal, Emine Karakaya, Hülya Çınar, İbrahim Karabelen ve Emekli Öğretmen Tuncay Demir alkış yağmuruna tutuldu. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğretmenlerinin sahne dekorunu hazırladığı şiir gecesi boyunca BOFSAD tarafından oluşturulan fotoğraf sunumu da geceye renk kattı. Gecenin sonunda protokol üyeleri tarafından cesaret göstererek sahneye çıkan ve eğitim camiasına unutulmaz bir gece yaşatan tüm öğretmenlere ve emeği geçenlere çam ağacı hediye edildi.

