banner133

banner130

banner101

21 Mart 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Baharı şiirlerle karşıladılar

    Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Bir Bahar Akşamı” öğretmenler şiir gecesi düzenlendi.

    21 Mart 2018 Çarşamba 12:29
    Bu haber 20 kez okundu
    Baharı şiirlerle karşıladılar
    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen geceye Kurmay Yarbay Mehmet Yolcu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Bolu eğitim camiasının şiir sever emekçileri, baharın gelişinin kutlandığı nevruz gecesinde sevinçli bir telaş içinde ve derin duygularla birbirinden güzel şiirler seslendirdi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in de 18 Mart Şehitler Günü anısına “Ah Bir Ataş Ver” türküsünü seslendirdiği dinletide izleyiciler neşe, huzur ve umut dolu bir bahar akşamı yaşadı. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Umut Erdem Meresoğlu, Özgür Sevimsoy, Erdal Kerem, Elif Kömürel, Celal Gülçelik ile öğrencileri Can Helal ve Ali Ilgaz Dülek’ten oluşan orkestra ekibi, duyguların sel olduğu geceye enstrümanlarıyla eşlik ettiler.

    ŞAİR ÖĞRETMENLER SAHNE ALDI

    Birbirinden güzel şiirleri okuyan Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir, Milli Eğitim Eski Müdür Yardımcılarından Araştırmacı Recep Nuri Kaçmaz, Sakarya İlkokulu Müdürü Hasan Allar, Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminden Süleyman Yardımcı, Yıldırım Bayezıt İlkokulu Müdür Yardımcısı Erhan Bayram, İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmeni Tarık Aksoy, İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Sert, İzzet Baysal Abant MTAL Öğretmeni Selami Özkan, Alıçören Ortaokulu Öğretmeni Yılmaz Özcan, Atatürk İlkokulu Öğretmenleri Filiz Meç ve Neşe Özboyacı, Sakarya İlkokulu Öğretmenleri Reyyan Erpaçal, Emine Karakaya, Hülya Çınar, İbrahim Karabelen ve Emekli Öğretmen Tuncay Demir alkış yağmuruna tutuldu. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğretmenlerinin sahne dekorunu hazırladığı şiir gecesi boyunca BOFSAD tarafından oluşturulan fotoğraf sunumu da geceye renk kattı. Gecenin sonunda protokol üyeleri tarafından cesaret göstererek sahneye çıkan ve eğitim camiasına unutulmaz bir gece yaşatan tüm öğretmenlere ve emeği geçenlere çam ağacı hediye edildi.

    Anahtar Kelimeler: Nevruz, Bayramı, Etkinlikleri, Kapsamında, Milli

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HATIRLAMAK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Acıdı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “İlk Ders”Mahir Ünal’dan…
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İLLA BİR SEBEP Mİ LAZIM?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNCELLENİYORUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124