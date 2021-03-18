Baharın müjdecileri döndü

Haber : Erdal Tanrıverdi

Her yıl leylekleri yekından izleyen ve onları görüntüleyen Metin Ferah, “Yuvaya ilk gelen erkek leylekler olur. Erkek leylekler yuvanın onarımını yaparak, dönüş yolculuğunda olan dişisinin yolunu gözler. Dişinin gelmesiyle çiftleşen leylekler, 33-34 günde çıkacak olan yavruları için sırayla kuluçkaya yatarlar. Yavruların yumurtadan çıkmaya başlamasıyla beslenmelerini de ortaklaşa yapan leylekler, kışı geçirmek için Afrika'ya göç zamanı olan Ağustos ayına kadar da, yavrularına beslenmeyi, yuva yapmayı öğretirken, birlikte yapılacak göç yolculuğuyla da, yavrularına göç yolunu öğretirler. Kısacası leylekler muhteşem hayvanlardır” dedi.