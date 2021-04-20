Haber: Aysun Beykoz

Kışlama bölgesinden üreme bölgelerine hareket eden çok sayıda leylek, ilimiz Mudurnu ilçesi semalarında görüldü. Havaların ısınmaya başlamasıyla göç eden ve hava şartlarının etkisiyle göç edenonlarca leylek, göç yolu üzerinde kalan ​​​​​​​Karacakaya Mahallesi ile Beyçayırımevkiindeki çayırlık alanda mola verdi. Mola veren leylekler, hem tarla ve arazilerde yiyecek aradı hem de uzun yolculuklarının yorgunluğunu attı. Karınlarını doyuran leyleklerden bazıları yoluna devam etti.

Baharın habercisi leylekleri bir arada gören mahalle sakinleri, anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Baharın müjdecisi leylekler Bolu’da!

Bahar müjdecisi leylekler Bolu’da mola verdi!

Baharın habercisi olan ve göç eden leylekler, ilimiz Mudurnu ilçesi semalarında görüldü. Mahalle sakinleri bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Haber: Aysun Beykoz

Kışlama bölgesinden üreme bölgelerine hareket eden çok sayıda leylek, ilimiz Mudurnu ilçesi semalarında görüldü. Havaların ısınmaya başlamasıyla göç eden ve hava şartlarının etkisiyle göç edenonlarca leylek, göç yolu üzerinde kalan ​​​​​​​Karacakaya Mahallesi ile Beyçayırımevkiindeki çayırlık alanda mola verdi. Mola veren leylekler, hem tarla ve arazilerde yiyecek aradı hem de uzun yolculuklarının yorgunluğunu attı. Karınlarını doyuran leyleklerden bazıları yoluna devam etti.

Baharın habercisi leylekleri bir arada gören mahalle sakinleri, anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.