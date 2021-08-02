Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İşletme Müdürlüğümüz Merkez Sitesine garaj yapımı, Kaynaşlı İlçesinde bulunan Şeflik İdari binasına bahçe duvarı ve zemin tadilatı ile garaj yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Bahçe duvarı ve zemin tadilatı yaptırılacak
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ SİTESİNE GARAJ YAPIMI, KAYNAŞLI İLÇESİNDE BULUNAN ŞEFLİK İDARİ BİNASINA BAHÇE DUVARI VE ZEMİN TADİLATI İLE GARAJ YAPILMASI İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE
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