Bahçe duvarı ve zemin tadilatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İşletme Müdürlüğümüz Merkez Sitesine garaj yapımı, Kaynaşlı İlçesinde bulunan Şeflik İdari binasına bahçe duvarı ve zemin tadilatı ile garaj yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ