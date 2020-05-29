Bahçeler yollar taşacak

Haber: C. Kutay Aykan

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle camilerimiz ülke genelinde ibarete kapatılmıştı. Alınan yeni tedbirler ve önlemlerin ardından, yeniden birçok şey eski haline getirilmeye çalışılıyor. Önlem paketlerinin gevşetilmesi konusunda camilerimizin içi olması bile bahçesi ve meydanlarda yeniden Cuma Namazı kılma imkanını bu gün bulacağız.

İlimizde bazı cami ve ibadethanelerin içinde namaz kılınmazken, ortaya da ilginç namaz kılma yerleri ortaya çıktı. Bakın bu ilginç yerler neresi;

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Abant Milli Parklarda Cuma namazı bahçede, Balcı camisinde yolda, Beşkavaklar Yeni Cami Pazar yerinde, Çıkınlar Mahallesi 500 Evler Camisi site içerisinde, Dodurğa Mahallesi camisi yan yolda, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Mescidi İHL bahçesinde, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ve İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Araştırma Hastanesi Mescidi hastane bahçesinde, Kadı Timurtaş Cami meydanda, Öksüz Tekke Cami yan yolda, Sağlık Mahallesi Saygılı Camii yol da ve Tabaklar Camisi’nde Cuma namazı kılacaklar ise meydan tarafında ibaretlerini yerine getirecekler.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, bu gün yollarda namaz kılacak vatandaşlara yardımcı olmak için trafik ekiplerinin görev başında olacağını ayrıca Asayiş Şubesi ekipleri de sosyal mesafenin korunup korunmadığı yönünde görev başında olacaklar.