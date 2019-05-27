Bahçeli, 23 Haziran için görevlendirdi

Haber: BMA

Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesi sonrası Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 23 Haziran’da yeniden yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla harekete geçen MHP’de, Genel Başkan Devlet Bahçeli, kurmayları, milletvekilleri ve teşkilatları ile birlikte İstanbul’a taşındı. Binali Yıldırım için kapsamlı bir program hazırlanan MHP Genel Merkezi, çalışmalar bünyesinde MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran’ı da seçim kampanyası için İstanbul’da görevlendirdi.

MHP İl Başkanı Başaran’ın, Genel Başkan Bahçeli’nin vereceği talimatlar sonrasında bu hafta İstanbul’a giderek 23 Haziran seçim çalışmalarına katılacağı öğrenildi.